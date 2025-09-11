Météo : de la pluie attendue ce jeudi

Des périodes très nuageuses et des éclaircies alterneront ce mercredi, selon les prévisions de l’IRM.

Même si quelques précipitations intermittentes pourront déjà se produire localement avant son arrivée, il faudra surtout composer avec une zone d’averses, parfois intenses et potentiellement orageuses, qui envahira le pays par la Flandre Occidentale dès la mi-journée. Elle n’atteindra le sud du sillon Sambre et Meuse qu’en soirée. Les maxima varieront entre 15 et 20 degrés.

En soirée et cette nuit, des éclaircis parfois larges alterneront avec des périodes très nuageuses et des averses, éventuellement encore orageuses, principalement dans la moitié sud-est du pays et en bord de mer. De l’orage sera d’ailleurs possible à la côte. Les minima se situeront entre 8 et 12 degrés. Vendredi matin, nous prévoyons des éclaircies en Basse et Moyenne Belgique, et des nuages bas en Haute Belgique. Le ciel deviendra ensuite rapidement changeant à parfois très nuageux partout, avec risque d’averses, parfois orageuses. Les maxima seront compris entre 14 ou 15 degrés en Haute Ardenne et 18 ou 19 degrés dans le centre du pays.

