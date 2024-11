Météo : de la grisaille mais pas de pluie

La grisaille matinale sera assez répandue ce samedi. Des éclaircies se propageront ensuite en haute Belgique, mais la couverture nuageuse restera tenace sur les autres régions avec encore la possibilité d’un peu de bruine localisée. En fonction des éclaircies, les maxima varieront entre 9 et 12 degrés, selon les prévisions de l’IRM.

La nuit prochaine sera encore marquée par une atmosphère calme et humide favorisant à nouveau la présence d’une importante couverture de nuages bas avec parfois de la brume et du brouillard. Les minima varieront entre 4 et 9 degrés. Dimanche, la grisaille sera à nouveau répandue avec des nuages bas, de la brume et parfois quelques faibles bruines. L’après-midi, quelques rares éclaircies seront possibles, notamment sur l’ouest et le nord-ouest du pays. Les maxima s’échelonneront entre 11 et 13 degrés.

Belga