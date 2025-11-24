Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Météo : de la grisaille et des averses à prévoir ce lundi

Une dépression sur les îles Britanniques déterminera notre temps et traversera notre pays ce soir pour rejoindre le nord de la France.

Ce lundi, premier jour de grève nationale, aura lieu sous un ciel très nuageux avec des périodes de pluie, “parfois sous forme d’averses avec un risque de grésil“, prévient l’IRM. Une zone de pluie plus structurée envahira le pays à partir de l’ouest avec des pluies qui seront plus soutenues en se dirigeant vers la région côtière. Dans la capitale, des maxima de 8 degrés sont attendus.

Ce mardi matin sera marqué par du brouillard, avant que des averses en provenance de la mer du Nord envahissent nos régions, surtout à l’ouest du pays. Il fera 5 degrés dans le centre du pays.

La rédaction avec IRM – Photo : Belga Image

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales