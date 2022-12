Météo : ciel nuageux, mais quelques éclaircies possibles

La journée de mardi sera généralement nuageuse avec quelques éclaircies possibles, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Le temps restera relativement sec, avec quelques risques de pluies tout de même. Les températures oscilleront entre 4°C et 7°C pour la journée.

Au cours de la soirée et durant la nuit de mardi à mercredi, le ciel se couvrira et une zone de pluies faibles à modérées envahira le pays depuis l’ouest. Les températures remonteront jusqu’à 10 degrés en milieu de nuit.

Mercredi, le ciel sera le plus souvent très nuageux avec des périodes de pluie ou de bruine. En fin de journée, il s’agira plutôt d’averses répandues. Les maxima se situeront entre 8°C et 10°C. Le vent sera modéré et se renforcera en cours d’après­-midi. Les rafales pourront atteindre les 35km/h.

Quant à la qualité de l’air à Bruxelles, elle sera “très bonne” ce mardi et le restera dans les prochains jours, prévient Bruxelles Environnement via son baromètre. L’organisme bruxellois informe quotidiennement et en temps réel de l’évolution des particules polluantes dans la capitale.

Ma. Ar. avec Belga – Photo : Belga/Philippe François