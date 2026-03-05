 Aller au contenu principal
BX1

Météo : jusqu’à 20°C attendus à Bruxelles ce jeudi

Le soleil brillera sur le Plat pays, tandis que le mercure grimpera jusqu’à 15°C en haute Ardenne, 19°C voire 20°C ailleurs. Le vent soufflera faiblement ou un peu plus modérément de secteur sud.

Ce soir et cette nuit, le temps restera sec, le ciel se parsemant de nuages élevés qui dériveront depuis le sud. Les minima oscilleront entre 2°C et 8°C généralement, mais pourraient descendre jusqu’à -2°C dans certaines vallées de l’Ardenne, conclut l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal.

Selon le baromètre de Bruxelles Environnement, la qualité de l’air sera “moyenne” ce jeudi. Elle deviendra “médiocre” ce vendredi.

Avec Belga – Photo : Belga

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales