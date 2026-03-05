Météo : jusqu’à 20°C attendus à Bruxelles ce jeudi

Le soleil brillera sur le Plat pays, tandis que le mercure grimpera jusqu’à 15°C en haute Ardenne, 19°C voire 20°C ailleurs. Le vent soufflera faiblement ou un peu plus modérément de secteur sud.

Ce soir et cette nuit, le temps restera sec, le ciel se parsemant de nuages élevés qui dériveront depuis le sud. Les minima oscilleront entre 2°C et 8°C généralement, mais pourraient descendre jusqu’à -2°C dans certaines vallées de l’Ardenne, conclut l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal.

Selon le baromètre de Bruxelles Environnement, la qualité de l’air sera “moyenne” ce jeudi. Elle deviendra “médiocre” ce vendredi.

Avec Belga – Photo : Belga