Météo : Brève offensive hivernale dominicale

Une perturbation abordera le pays par la côte dimanche après-midi et sera à l’origine de chutes de neige (fondante). Elle poursuivra ensuite sa lente progression à travers le territoire pour concerner l’est de celui-ci vers la fin de la journée.

La neige pourrait temporairement tenir au sol et entraîner des conditions glissantes. Les températures ne dépasseront pas la barre des 0°C sur les hauteurs de l’Ardenne et se situeront entre 2 et 4°C ailleurs, sous un vent de sud modéré à parfois assez fort avec des rafales jusqu’à 50 ou 60 km/h, indique l’IRM dans ses prévisions à la mi-journée.

Dimanche soir, des chutes de neige fondante ou de neige sont attendues sur l’ensemble du territoire avec temporairement une accumulation de quelques centimètres possibles et, par conséquent, un risque de conditions glissantes. Les précipitations prendront toutefois progressivement la forme de pluie sur l’ouest. Durant la nuit, de l’air progressivement plus doux affluera à partir de l’ouest; le temps deviendra alors plus sec mais quelques averses resteront possibles.

Les minima, atteints en début de nuit, se situeront entre -1°C sur l’est et +2°C sur l’ouest; les températures deviendront ensuite positives sur la plupart des régions. Le vent s’orientera au secteur ouest à sud-ouest; il sera modéré dans l’intérieur des terres et parfois assez fort à la côte, avec des rafales jusqu’à 60 km/h.

Lundi, le temps sera variable avec alternance d’éclaircies et de périodes plus nuageuses accompagnées de fréquentes averses sous forme de pluie, de grésil, et localement de neige mouillée sur les hauteurs. Ces averses pourraient par ailleurs être ponctuées d’un coup de tonnerre. Les maxima seront compris entre 2°C sur les hauteurs et 8 ou 9°C en plaine, sous un vent modéré à parfois assez fort de secteur ouest, avec des rafales jusqu’à 60 km/h.

Belga