Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Météo : beaucoup de nuages pour terminer la semaine

Le ciel sera très nuageux ce vendredi, avec le risque de quelques pluies ou de la bruine par endroits.

Ce vendredi, la météo à Bruxelles est variable, et notamment très nuageuse, avec la possibilité de faibles pluies ou de bruine. Les maxima sont de 14 degrés, sous un vent souvent faible à localement modéré de nord à nord-est.

La qualité de l’air est classée ‘assez bonne’, selon les indications de Bruxelles Environnement.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera d’abord changeant à très nuageux, puis davantage d’éclaircies se formeront dans le courant de la nuit. En fonction de ces éclaircies, du brouillard local ou répandu pourra se former. Les minima seront de 8 degrés à Bruxelles, avec un vent faible de secteur nord-nord-est puis est.

Ce samedi

Samedi, il faut attendre encore de nombreux nuages au-dessus de Bruxelles, surtout en matinée, avant l’arrivée d’un soleil parfois voilé ou accompagné de nuages cumuliformes. Les maxima seront compromis entre 10 et 14 degrés.

Comme aujourd’hui, la qualité de l’air devrait être ‘assez bonne’, d’après Bruxelles Environnement.

 

ArBr avec IRM – Photo : Belga (archives)

 

Lire aussi :

Partager l'article

17 octobre 2025 - 06h45
Modifié le 17 octobre 2025 - 06h49
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales