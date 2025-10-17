Météo : beaucoup de nuages pour terminer la semaine

Le ciel sera très nuageux ce vendredi, avec le risque de quelques pluies ou de la bruine par endroits.

Ce vendredi, la météo à Bruxelles est variable, et notamment très nuageuse, avec la possibilité de faibles pluies ou de bruine. Les maxima sont de 14 degrés, sous un vent souvent faible à localement modéré de nord à nord-est.

La qualité de l’air est classée ‘assez bonne’, selon les indications de Bruxelles Environnement.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera d’abord changeant à très nuageux, puis davantage d’éclaircies se formeront dans le courant de la nuit. En fonction de ces éclaircies, du brouillard local ou répandu pourra se former. Les minima seront de 8 degrés à Bruxelles, avec un vent faible de secteur nord-nord-est puis est.

Ce samedi

Samedi, il faut attendre encore de nombreux nuages au-dessus de Bruxelles, surtout en matinée, avant l’arrivée d’un soleil parfois voilé ou accompagné de nuages cumuliformes. Les maxima seront compromis entre 10 et 14 degrés.

Comme aujourd’hui, la qualité de l’air devrait être ‘assez bonne’, d’après Bruxelles Environnement.

ArBr avec IRM – Photo : Belga (archives)