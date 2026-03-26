Météo : averses, vent, et temps froid attendus ce jeudi

Des éclaircies alterneront, jeudi, avec de nombreuses averses, qui pourront s’accompagner de grésil, d’orages et de rafales pouvant atteindre 65 km/h, a annoncé l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal.

Dans les Ardennes, les précipitations pourront se présenter sous la forme de neige (fondante). L’IRM a d’ailleurs émis une alerte jaune aux conditions glissantes entre 05h00 et 11h00 au sud du pays, plus précisément dans les provinces de Luxembourg, de Namur et de Liège.

En fin d’après-midi, les averses deviendront plus rares dans l’ouest du pays et les éclaircies deviendront plus larges. Les températures maximales oscilleront entre 2°C sur les hauteurs ardennaises et 7 à 8°C sur l’ouest du territoire. Le vent sera généralement modéré, parfois assez fort en bord de mer, de nord-ouest à nord-nord-ouest.

Jeudi soir, le ciel restera variable avec encore quelques averses (hivernales). Dans le courant de la soirée et de la nuit, le temps deviendra progressivement plus sec avec des éclaircies plus généreuses. Du brouillard givrant pourra en outre se former au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Les minima se situeront entre -5 et +3°C. Le vent sera modéré de nord-ouest à nord, devenant faible et tournant au secteur sud à sud-ouest.

Belga