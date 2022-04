Mémoire de Youra Livschitz : la commune d’Uccle soutient la demande citoyenne

La commune d’Uccle a accueilli positivement jeudi la demande citoyenne d’honorer la mémoire de Youra Livschitz, un résistant assassiné à l’âge de 26 ans, après avoir élaboré et mené l’attaque du XXe convoi de déportation, qui eut lieu le 19 avril 1943.

Cette demande a plaidée jeudi soir, lors de la séance du conseil communal, à l’occasion d’une interpellation citoyenne sollicitée par une trentaine de personnes. Équipés seulement d’un revolver, d’une lampe tempête et de quelques tenailles, trois jeunes résistants, Youra Livschitz (25 ans), Jean Franklemon (25 ans) et Robert Maistriau (22 ans) avaient contraint le train du 20e convoi qui transportait 1.631 juifs de la caserne Dossin à Malines vers Auschwitz (Pologne) à s’arrêter, près de Boortmeerbeek. Ils réussirent à libérer 17 femmes et hommes d’un wagon, avant que l’escorte allemande ne riposte et les pousse à la fuite. Plus loin sur le trajet, d’autres personnes ont pu fuir, grâce à des outils volés, emportés clandestinement. Au total, ils sont 236 à s’être enfuis, dont 120 recouvrirent définitivement la liberté. L’idée d’arrêter un convoi de déportation avait été rejetée par le Front de l’Indépendance, en regard du risque. Youra Livschitz décida de conduire lui-même le projet à bien, notamment en recrutant des participants.

►Reportage // Des Ucclois demandent d’honorer la mémoire de Youra Livchitz, héros libérateur du 20e convoi

Un soutien unanime

Les citoyens signataires de la demande d’interpellation souhaitent notamment que la commune d’Uccle participe activement à perpétuer le nom et le souvenir de Youra Livschitz, seul des trois participants qui le payera de sa vie. Parmi d’autres propositions/suggestions, ils ont invité le collège et le conseil communal d’Uccle notamment à faire apposer au 247 avenue Brugmann, dernier domicile librement choisi par Youra Livschitz, une plaque commémorative mettant à l’honneur son haut fait de résistance; et à octroyer, à titre posthume, à Youra Livschitz, Jean Franklemon et Robert Maistriau le titre de citoyen d’honneur de la commune. Ils souhaitent aussi que le collège ucclois demande à la Fédération Wallonie-Bruxelles, pouvoir organisateur de l’Athénée Uccle I, d’adosser au nom de l’établissement celui de son illustre ancien élève (“Athénée Uccle I – Youra Livschitz“). Autre demande: que la commune d’Uccle se porte candidate auprès de la Région bruxelloise, dans le cadre de la résolution du parlement bruxellois afin d’accueillir sur son territoire le monument à ériger en l’honneur des trois résistants; et prenne l’initiative de développer un espace muséal didactique évoquant, à partir de l’attaque du XXe convoi, l’histoire de la déportation et de la résistance en Belgique, en partenariat et avec le soutien des autorités politiques (la Région bruxelloise, l’Etat fédéral, les Communautés) et institutions scientifiques compétentes (le CEGES, “Kazerne Dossin”, le Musée Juif de Belgique, etc.).

L’ensemble des groupes politiques du conseil communal ont apporté leur soutien à la démarche initiée. Selon un représentant des citoyens interpellants, le bourgmestre, Boris Dilliès (MR), s’est engagé à constituer un comité de suivi de la demande composé de représentants du collège, du conseil et du groupe de citoyens pour plancher sur la manière de concrétiser les demandes exposées.

Belga