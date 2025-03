Matières premières : l’UE mise sur deux projets belges de germanium

La Commission européenne a publié mardi sa première liste de projets visant à renforcer les capacités des Etats membres en matières premières dites “stratégiques”, afin de réduire les dépendances à la Chine.

Sur les 47 projets retenus dans 13 États membres, deux sont localisés en Belgique. Ils sont développés par le groupe Umicore et portent sur le traitement et la substitution du germanium. La nouvelle législation européenne sur les matières premières critiques vise à garantir que l’extraction, la transformation et le recyclage de ces terres rares et métaux stratégiques en Europe répondent respectivement à 10%, 40% et 25% de la demande de l’UE d’ici à 2030. “En aidant l’Europe à atteindre ces objectifs, les nouveaux projets contribuent de manière significative aux transitions verte et numérique de l’Europe, tout en soutenant l’industrie de la défense et l’industrie aérospatiale européennes”, indique la Commission dans un communiqué.

► Lire aussi | Emplois supprimés : un accord autour du plan social chez Umicore

Des projets concernant le lithium, le nickel, le cobalt et le graphite figurent en bonne place sur la liste. Un projet italien de l’entreprise chimique Solvay sur le recyclage des métaux du groupe a également été retenu. Les projets sélectionnés bénéficieront de permis accélérés. Le délai d’octroi des autorisations ne devra pas dépasser 27 mois pour les projets d’extraction et 15 mois pour les projets de traitement et de recyclage. Le texte stipule aussi que l’UE ne devra pas dépendre d’un pays tiers unique pour plus de 65% de ses besoins pour les matières premières stratégiques. L’octroi du statut de projet stratégique est également possible pour des implantations hors du territoire de l’UE.

La Commission a reçu 46 demandes pour des projets dans des pays tiers et doit sélectionner prochainement ceux qui seront jugés prioritaires et éligibles aux mesures de soutien de l’UE.

Belga