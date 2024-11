Matériaux, isolation, chauffage: des propriétaires partagent leur expérience de rénovation énergétique

Dans le cadre des Portes Ouvertes Écobâtisseurs, des propriétaires font visiter leur lieu de vie et partagent leur expérience. C’est le cas, par exemple, à Jette, dans un atelier de menuiserie.

Dans l’atelier d’Olivier Cabay, il y a plus de monde que d’habitude. Ce menuisier explique à ses visiteurs ses choix de rénovation plus écologiques. “Le bâti est quelque chose qui est toujours à rénover, selon moi. On a des idées de changer de domicile, mais si on le fait, on doit le faire mieux, pour que ce soit plus performant énergétiquement. Si on reste là où on est, on se pose des questions sur ce qu’on pourrait améliorer”, explique un participant à la visite.

Certains aménagements sont spécifiquement choisis en fonction du lieu. Par exemple, Olivier Cabay explique que pour chauffer son atelier et son domicile, qui sont tous les deux connectés, il opte pour un chauffage au bois : “C’est intéressant parce qu’on est dans un atelier de menuiserie, on travaille du bois massif, on le transforme, on forme une boucle. Le bois que je brûle ou le bois que j’utilise ici vient d’un rayon de 200 ou 300 kilomètres maximum”, explique-t-il.

Mais un chauffage optimal passe aussi par une bonne isolation. “On diminue sa consommation, donc moins de CO2. Je pense que l’isolation est la base”.

Deux citernes à eau ont également été installées pour les tâches ménagères. C’est un investissement avant tout écologique, mais avec des retombées positives pour le portefeuille. “On parle toujours d’éthique, mais en fait, c’est concret. Je consomme moins de 600€ par an pour me chauffer”.

L’importance de l’isolation, de certains matériaux ou de l’aménagement… une multitude de thèmes abordés pour les curieux lors des journées Écobâtisseurs. Des visites sont encore prévues ce dimanche.

■ Reportage de Romain Vandenheuvel, Thibault Rommens et Paul Bourrières