Sous-financement du pouvoir judiciaire : de nombreuses affaires remises d’office par une juge du tribunal correctionnel bruxellois

La présidente de la 45e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles a remis d’office les affaires avec détenus lundi matin, dès que ces derniers n’étaient pas acheminés dès le début d’audience à 09h00. Et ce, a-t-elle expliqué, dans le cadre du mouvement de grogne global des magistrats du pays depuis plusieurs jours.

La présidente a ainsi reporté de nombreuses affaires à plusieurs mois. Elle a également annoncé qu’elle terminerait son audience à midi et ne prendrait pas d’affaires au-delà de cette heure, comme c’est souvent le cas en raison du nombre élevés de dossiers fixés devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. La juge a expliqué que sa décision était une réaction au sous-financement de la justice depuis des années et à la réforme des pensions des magistrats qui est envisagée par le gouvernement fédéral.

Ce mouvement d’humeur s’inscrit dans une série d’actions de protestation prises par des juges et des procureurs, et parfois par les chefs de corps d’instances judiciaires eux-mêmes, depuis une semaine. Jusqu’à présent, des parquets, des auditorats, des justices de paix et des tribunaux de police ont annoncé une série d’actions de protestation, notamment la réduction des durées d’audience et le report systématique de certains types de dossiers. Les magistrats du pays dénoncent des années de sous-financement du pouvoir judiciaire, qui souffre d’un important manque d’effectifs et de moyens alors que le nombre d’affaires est globalement en augmentation.

La réforme des pensions des magistrats, annoncée par le nouveau gouvernement fédéral, est pour eux la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Elle témoigne, affirment-ils, d’un important manque de respect du pouvoir exécutif vis-à-vis du pouvoir judiciaire.

Belga