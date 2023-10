Match Belgique – Suède : l’Union belge de football attend une décision de l’UEFA

L’URBSFA a précisé que l’UEFA doit décider des suites à donner à la rencontre et que la date de la décision n’était pas encore connue. L’Union belge prévoit également de publier une FAQ (foire aux questions) dans le courant de la journée.

Le match entre la Belgique et la Suède a été arrêté à la mi-temps lundi soir au stade Roi Baudouin après l’attentat dans le centre de Bruxelles où deux supporters suédois ont perdu la vie.

“À la suite d’une attaque terroriste présumée à Bruxelles ce soir, il a été décidé en consultation avec les deux équipes et les forces de police locales d’arrêter le match entre la Belgique et la Suède. D’autres informations seront communiquées en temps voulu“, a écrit l’UEFA sur X (anciennement Twitter).

Following a suspected terrorist attack in Brussels this evening, it has been decided, after consultation with the two teams and the local police authorities, that the UEFA EURO 2024 qualifying match between Belgium and Sweden is abandoned. Further communication will be made in…

