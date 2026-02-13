Martin Casier : “Un gouvernement de projet, avec énormément de touches rouges”

Pas question de miracle, l’accord de gouvernement est “le résultat d’énergies mise en place pendant 600 jours“. “Il y a énormément de touches rouges“, a expliqué Martin Casier, vice-président de la fédération bruxelloise du PS au micro de Bonjour Bruxelles. “C’est un gouvernement qui traduit les priorités des Bruxellois, pas un gouvernement d’austérité ou d’économies, un gouvernement de projet“.

Il sera question “d’efforts des fonctionnaires” pour les administrations bruxelloises. Martin Casier assure qu’il n’y aura pas de licenciements ou de changement de statuts pour “mieux fonctionner“. Les contrats subsidiés ACS seront “maintenus au sein de ce gouvernement“, assure-t-il.

Côté mobilité, le calendrier de la LEZ est maintenu, tout en instaurant un système de “pass” et des “exemptions pour les travailleurs de nuit et pour certaines tranches de la population“.

Le projet de métro 3 est quant à lui reporté. “Pour ramener de la sérénité dans les quartiers et réaménager l’espace public dans les quartiers concernés“.

Quelles compétences seront réclamées par les socialistes ? Le logement, “mais nous verront“, répond Martin Casier.