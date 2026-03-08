Marche du 8 mars : aux Halles de Schaerbeek, féminisme a rimé avec créativité

Ce matin, avant la grande Marche Mondiale des Femmes, le collecti.e.f 8 maars proposait à ses membres de préparer les pancartes et les slogans lors d’ateliers aux Halles de Schaerbeek pour se préparer ensemble avant l’événement “Toustes en grève, aucun:aucune en guerre”. Nous nous sommes glissé dans cette réunion où féminisme rimait avec créativité.

Peinture, musique et slogans : la matinée du 8 mars s’est ouverte dans une ambiance militante et festive avant la marche pour les droits des femmes. Réunies dans un espace ouvert au public, plusieurs participantes ont préparé pancartes et messages pour défendre les droits des femmes et des minorités de genre.

“Notre objectif, c’est que toute personne qui se sent concernée puisse venir ici et profiter avant la marche pour faire une pancarte, faire un cours de yoga ou déposer leurs enfants, car nous avons des alliés qui s’occupent d’eux dans une petite garderie“, explique Emy Fersch, chargée de communication aux Halles de Schaerbeek.

L’objectif est de créer un lieu accessible où chacun peut se préparer à la manifestation. Artistes et associations engagées étaient également présentes.

Les participantes ont ensuite rejoint la marche au départ de l’Albertine.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen, Thomas Craps et Stéphanie Mira