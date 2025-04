Marc-Jean Ghysssels (PS) : “Il y a un malaise au MR bruxellois”

Le député bruxellois Marc Jean Ghyssels était l’invité de Bonjour Bruxelles. Il est revenu sur la situation au parlement bruxellois, avec le transfert de Latifa Aït Baala du MR au PS, et sur le budget qui se fait attendre.

Une députée en moins pour le MR et une de plus pour le PS, “c’est surtout le symbole du malaise au MR bruxellois, avec un président du MR (Georges-Louis Bouchez, NDLR) trop présent et qui ne connaît pas Bruxelles mais veut absolument y jouer un rôle essentiel.”, analyse Marc-Jean Ghyssels. Pour lui, c’est peut-être le début d’un “mouvement plus profond” : “Il y a encore des libéraux plus progressistes, qui ne virent pas vers les extrêmes et des personnes au sein du groupe MR au parlement bruxellois qui se posent des questions.” D’autres pourraient donc suivre le même chemin que Latifa Aït Baala.

300 jours après les élections, toujours pas de gouvernement. Marc-Jean Ghyssels ne croit pas à l’hypothèse du gouvernement minoritaire. “Ce sera très difficile car cela imposera de grands déchirements à chaque dépôt de projet et dans un climat clivant c’est plus difficile que dans climat serein.”

Le socialiste a également commenté la situation budgétaire. Sur la question des 12e provisoire, il aimerait un monitoring plus suivi. Mais surtout pour lui, certains “noircissent le tableau alors que leur rôle est d’apporter des solutions. Au niveau de la dette, on est assez fort en à Bruxelles, avec un taux d’intérêt raisonnable. C’est moins catastrophique que certains le disent, car au travers ce discours catastrophiste, ils veulent imposer des meures anti-sociales.”, estime-t-il, visant l’Open VLD.

Il faut que Sven Gatz, le ministre sortant du Budget, prépare un budget, assure-t-il. A ce stade, le projet lui semble “léger“, “selon les éléments sur la table” : 6 millions d’économie sur des frais de fonctionnement de 3 milliards “c’est un peu faible !“. Et de tacler des frais de consultance à 70 millions par an : “Il y a matière à faire des économies sans douleur pour les Bruxellois.”

Les économies voulues par le MR dans le logement social ? Elles ne vont pas empêcher de réunir MR et PS autour d’une même table “mais on ne va pas renoncer à nos revendications. le social reste essentiel pour le PS. Il y a des économies à faire ailleurs que sur les plus faibles.”

