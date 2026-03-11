Manifestation nationale du 12 mars : Quelque 42.500 passagers touchés par les vols annulés jeudi à Brussels Airport

Tous les vols passagers au départ de Brussels Airport ont été annulés jeudi en raison de la manifestation nationale organisée par le front commun syndical. Mais plus de la moitié des vols théoriquement prévus à l’arrivée ne pourront pas non plus être assurés Au total, 42.500 passagers sont concernés, a-t-on appris auprès du gestionnaire de l’aéroport.

L’aéroport avait annoncé la semaine dernière qu’aucun des 228 vols passagers normalement prévus ne décollerait le jeudi 12 mars et ce, pour des raisons de sécurité notamment. Une grande partie du personnel du prestataire de services de sûreté et des manutentionnaires seront en effet en grève. L’aéroport avait également indiqué que certains vols à l’arrivée pourraient être maintenus.

Entretemps, les compagnies aériennes ont décidé d’annuler plus de la moitié des vols prévus jeudi à l’arrivée, selon un porte-parole de Brussels Airport. Ainsi, 131 vols ont été supprimés pour 96 qui sont maintenus à l’arrivée. “Au total, 42.500 passagers sont impactés par les annulations”, précise le porte-parole de l’aéroport. Il s’agit de 27.000 personnes qui devaient décoller jeudi de Brussels Airport et de 15.500 personnes qui devaient y atterrir.

C’est la huitième fois depuis début 2025 que le trafic aérien est perturbé par une action syndicale qui ne vise pas l’aéroport, déplore-t-on du côté de Brussels Airport. Lors des sept actions précédentes, 2.400 vols avaient été annulés et plus de 275.000 voyageurs touchés. À l’aéroport de Charleroi, aucun vol n’est prévu ce jeudi, que ce soit au départ ou à l’arrivée, en raison également de la manifestation nationale.

Belga