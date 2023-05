L’URBSFA confirme la démission de son président

L’Union belge de football a confirmé vendredi soir la démission de Paul Van den Bulck en tant que président du conseil d’administration de l’URBSFA, moins d’un an après son entrée en fonction.

“Le conseil d’administration de l’URBSFA a pris acte de la démission du président Paul Van den Bulck. Le dossier sera examiné par le Conseil d’Administration ce lundi 22 mai 2023. L’URBSFA ne commentera pas cette décision en attendant“, mentionne le bref communiqué de la fédération belge de football. Mardi soir, le Comité de direction de l’URBSFA avait transmis une lettre au Conseil d’administration, reprochant à Van den Bulck d’être trop présent dans sa gestion, dénonçant une relation difficile avec l’homme fort de l’instance. Avocat aux barreaux de Bruxelles et Paris, Van den Bulck, 58 ans, avait été nommé président de l’Union belge le 21 juin dernier, devenant le premier président indépendant de l’histoire de l’Union belge.

En juin 2021, il avait fait son entrée au sein de l’instance en tant que membre indépendant du Conseil d’administration de l’URBSFA. Paul Van den Bulck avait été élu pour deux ans, succédant à Robert Huygens, 73 ans, atteint par la limite d’âge et qui n’aura effectué qu’un intérim de 10 mois. Ce diplômé en droit de l’ULB et de l’Université de Duke était déjà présenté comme le candidat idéal un an plus tôt. Mais sa candidature n’était pas encore recevable alors, n’ayant pas siégé pendant au moins un an à la fédération. Robert Huygens avait lui repris le flambeau en août dernier lors du départ de Mehdi Bayat. Le directeur général du Sporting de Charleroi avait pris le relais de Gérard Linard en 2019 mais s’était retiré pour consacrer pleinement son temps au développement de son club carolo. En juin dernier, passé de 12 à 10 membres, le Conseil d’administration de l’URBSFA avait accueilli pour la première fois de son histoire deux administrateurs indépendants (Paul Van den Bulck et Pascale Van Damme). Le 22 mars dernier, l’Union belge avait dû enregistrer le départ du CEO Peter Bossaert dont Van den Bulck aurait demandé la démission pour un désaccord sur le montant de son contrat, modifié en février 2022 sans avoir respecté les règles internes de l’URBSFA.

Belga