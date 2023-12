l’Union Saint-Gilloise s’impose à Eupen et conforte sa première place

L’Union Saint-Gilloise s’est imposée sur le terrain d’Eupen (1-2) lors de la 19e journée de Jupiler Pro League samedi. Un résultat qui permet aux Saint-Gillois, solides leaders (47 points), de prendre provisoirement onze points d’avance sur Anderlecht, deuxième (36 points). Eupen, de son côté, reste ancré dans la zone rouge à la 14e place (15 points).

Après une large domination, l’USG a trouvé le chemin des filets. A la suite d’un tir repoussé de Kevin Rodriguez par Gabriel Slonina, Mohamed Amoura s’est jeté pour la récupération et a poussé le ballon au fond des filets (21e, 0-1). Il n’a fallu qu’une minute à Cameron Puertas pour envoyer un tir enroulé imparable et ainsi doubler la mise (23e, 0-2). En deuxième période, les visiteurs ont presque planté le troisième but de la rencontre mais après intervention du VAR, Rodriguez a été signalé hors-jeu (48e). Peu après l’heure de jeu, et bien servi par Regan Charles-Cook, Jason Davidson a remporté son duel avec Anthony Morris pour réduire le score au marquoir et ainsi faire profiter Eupen de son efficacité avec le seul tir cadré de son équipe (66e, 1-2).

Belga