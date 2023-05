L’Union Saint-Gilloise garde espoir après son partage 1-1 face à l’Antwerp

C’était un match à enjeux et à suspense duquel l’Union ressort plein d’espoir pour le titre de Champions de Belgique.

La rencontre Antwerp-Union Saint-Gilloise s’est soldée sur un partage, un but partout. Les Unionistes ont réalisé un petit miracle. Ils n’étaient que dix sur le terrain, deux poids lourds manquaient à l’appel : le capitaine Teddy Teuma, toujours blessé et Victor Boniface, resté sur le banc.

La tension est montée d’un coup à la 14ème minute avec l’ouverture du score par Vincent Janssen et voilà que l’espoir des Anversois gonfle à l’idée d’être sacrés Champions à la fin du match. Les Unionistes ne se montrent pas assez solides, les occasions manquées et l’absence de frappes cadrées font douter. À la 57ème minute, le carton rouge est sorti sur un tacle dangereux de Senne Lynen. Les Bruxellois n’inquiètent pas sur le terrain. Mais alors qu’il ne reste plus qu’une poignée de minutes, une phase miraculeuse se met en place : Puertas trouve la voie du but et c’est l’espoir qui renaît pour l’Union Saint-Gilloise.

Une rencontre que notre équipe a suivie au plus près des supporters, dans leur QG au parvis de Saint-Gilles.

■ Un reportage de Meryem Laadissi et de Karim Fahim