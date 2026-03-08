L’Union Saint-Gilloise bat Genk et reprend 4 points d’avance en tête du championnat

L’Union Saint-Gilloise a battu Genk 2-1 samedi dans une rencontre comptant pour la 28e journée de Jupiler Pro League.

Les Bruxellois confortent leur place en tête du classement avec 60 points, 4 de plus que le Club Bruges, qui reçoit Anderlecht dimanche. Avec 38 unités au compteur, Genk est toujours 6e, en attendant la rencontre entre La Gantoise (8e) et Malines (5e), dimanche également.

Les Unionistes ont parfaitement démarré: Christian Burgess a repris de la tête un corner tiré par Besfort Zeneli, ne laissant aucune chance à Tobias Lawal (15e, 1-0). Kjell Scherpen, de retour de blessure entre les perches bruxelloises, s’est montré vigilant sur la frappe sèche de Robin Mirisola (19e). Ross Sykes a surpris tout le monde en tentant de très loin (45e+2) mais Lawal s’est bien détendu.

Au retour des vestiaires, Zeneli a doublé la marque, bien servi par Guilherme Smith (52e, 2-0). Anouar Ait El Hadj a pensé donner une avance de trois buts au club saint-gillois mais son but a été annulé pour hors-jeu (60e). En tentant de sauver un but tout fait, Burgess a concédé un pénalty en écrasant la cheville de Mirisola. Daan Heymans l’a transformé et a relancé la rencontre (66e, 2-1). L’Union a poussé pour se mettre à l’abri mais le but de Raul Florucz a été annulé pour une faute de bras (86e). La fin de match très hachée n’a toutefois pas permis à Genk de mettre la pression sur la défense bruxelloise.

Belga – Photo : Belga Image