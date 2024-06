L’Union Saint-Gilloise a récolté 2,5 millions d’euros en 90 minutes

L’Union Saint-Gilloise et la plateforme de financement participatif Look&Fin ont ouvert ce jeudi une campagne de crowdlending pour récolter 2,5 millions d’euros. Si l’objectif devait être atteint en une semaine, il a finalement été rencontré e moins de 90 minutes.

Si les prêts et les rachats d’actions ne sont pas rares dans le monde du football belge, pour aider les clubs à éponger leurs dettes, le modèle proposé par l’USG est plus original. Ici, les investisseurs pouvaient souscrire pour un minimum de 500 euros, et le club prévoit ensuite de rembourser le prêt dans les trois mois, avec un taux d’intérêt de 6%/an. “Nous voulons innover et démontrer que non seulement nous nous acquittons de nos impôts dans les meilleurs délais, mais que nous trouvons également les solutions de financement les plus flexibles”, confie le CEO de l’USG, Philippe Bormans, dans un communiqué.

■ Explications de Bernard Denuit, au micro de BX1