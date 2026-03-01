L’Union partage 0 à 0 à Westerlo, réduit à dix pendant une heure, mais reste en tête

L’Union Saint-Gilloise est décidément moins à l’aise en déplacement où elle s’est contentée d’un 0-0 à Westerlo, réduit à dix suite à l’exclusion de Clinton Nsiala (29e). Malgré un bilan de 20 sur 42 hors de leurs installations, les Bruxellois restent leaders avec 57 points, 3 trois d’avance sur Saint-Trond et quatre sur le Club Bruges, qui se déplace à Charleroi (18h30). Westerlo (35 points) est 9e.

A Westerlo, Issame Charaï a tablé sur le onze victorieux de Charleroi. A l’Union, David Hubert, qui a dû se passer de Promise David, a de nouveau titularisé Marc Giger en attaque. Rob Schoofs et Louis Patris ont été préférés à Ait El Hadj et Guilherme.

La première période a été mouvementée avec deux équipes ayant hérité de belles occasions. La plus grosse a été pour Westerlo mais Allahyar Sayyadmanesh a trouvé sur son chemin un très vigilant Vic Chambaere (25e). L’exclusion de Nsiala (29e) a compliqué la tâche des Campinois, qui ont été heureux de voir deux buts de l’Union inscrits par Mohammed Fuseini (17e) et Kevin McAllister (44e) être refusés pour hors-jeu.

Après la pause, Westerlo s’est montré très entreprenant pendant quelques minutes. Le ballon est alors devenu presque exclusivement la possession de l’Union dont la production offensive est longtemps restée limitée à un tir dévié de Kamiel Van De Perre (59e). Une situation énervante pour le coach unioniste, qui a vu Westerlo manquer une opportunité par Josimar Alcocer (64e).

Après les changements, l’Union n’a pas gagné plus de duels et ne pouvait espérer plus qu’un point.

Belga – Photo : Belga Image