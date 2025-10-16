L’ULB se mobilise pour la sociologue turque Pinar Selek et les libertés académiques

L’Université libre de Bruxelles (ULB) s’est rassemblée ce mercredi soir à l’auditoire La Fontaine du campus du Solbosch pour exprimer sa solidarité avec la sociologue turque Pinar Selek et défendre les libertés académiques. L’événement s’est tenu en amont d’une nouvelle audience décisive dans le procès intenté à la chercheuse par la justice turque.

“Pinar Selek, sociologue et militante féministe turque, fait depuis plus de vingt ans l’objet d’une odieuse persécution judiciaire, au motif d’un prétendu soutien à la cause kurde et d’une participation à un attentat imaginaire. Et cela parce que ses recherches portent sur la minorité kurde“, a rappelé Jean-Philippe Schreiber, professeur à l’ULB et organisateur de la mobilisation.

Incarcérée pendant deux ans et torturée, Pinar Selek vit aujourd’hui réfugiée en France sous la menace d’un mandat d’arrêt international. La justice turque l’a à plusieurs reprises condamnée à perpétuité avant de l’acquitter, puis de relancer les poursuites. Une nouvelle audience doit se tenir le 21 octobre à Istanbul et pourrait, selon ses avocats, être déterminante dans un contexte marqué par la dissolution récente du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) par Ankara.

L’ULB, qui avait décerné en 2023 sa médaille à Pinar Selek et au travailleur humanitaire belge Olivier Vandecasteele, a réaffirmé son engagement pour la liberté de recherche et la protection des chercheurs menacés.

Belga