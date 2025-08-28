Passer la navigation
L’ULB confirme le choix “Rima Hassan” pour porter le nom de la faculté de droit

L’ULB a donc validé la liberté pour ses étudiants de faire leur choix pour leur promotion. 

La promotion de la Faculté de droit a tranché : Rima Hassan portera bien le nom de la cuvée 2025. Pour rappel, le Conseil facultaire en droit de l’ULB devait confirmer ou infirmer le vote de la majorité par les étudiants futurs diplômés en droit et en criminologie. Si la seconde option avait été choisie, cela aurait été exceptionnel puisque cela aurait été une première en huit ans. Ce conseil était composé de représentants du corps académique, des chercheurs et autres doctorants, ainsi que d’une délégation d’étudiants de la Faculté de droit. 

Reportage |Promotion Rima Hassan à l’ULB : des étudiants de la faculté de droit dénoncent “une vague de menaces et d’intimidations”

C’est donc officiel, la promotion 2025 de la Faculté de droit portera donc bien le nom de l’eurodéputée franco-palestinienne de la France Insoumise. Depuis plusieurs jours, l’ULB avait reçu certaines pressions par des lettres ouvertes ou des cartes blanches afin de tenter que Rima Hassan ne porte pas le nom de la faculté.

Rédaction

28 août 2025 - 13h58
Modifié le 28 août 2025 - 14h31
 

