Lost Frequencies fera danser 8 000 fans à la Gare maritime le 30 novembre prochain

“La superstar internationale livrera un set exclusif et à nul autre pareil, débordant de house et dance. Un spectacle unique et rare dans sa ville de coeur devant 8 000 fêtards, le jour de son propre anniversaire”, indiquent les organisateurs.

Le DJ et producteur bruxellois Felix De Laet, alias Lost Frequencies, fera danser quelque 8.000 fans dans la Gare maritime de Tour & Taxis, à Bruxelles, le samedi 30 novembre prochain, annoncent jeudi les organisateurs de l’événement, une association entre le collectif Hangar et le festival Paradise City.

Felix De Laet fêtera en effet ce jour-là ses 31 ans. Les DJ’s et producteurs allemands Parra for Cuva et Konstantin Sibold, ainsi que les Belges Philou et Asian Sal complètent le line-up. Cette “day rave” de 10 heures débutera à 15h00 et se terminera à 01h00 du matin. Les tickets sont disponibles à partir de 42,50 euros via le site http://maritim.live.

La veille, le vendredi 29 novembre, une première “day rave” avec l’Allemand Marlon Hoffstadt (connu aussi sous le nom de DJ Daddy Trance), KI/KI et Odymel B2B Jean Terechkova aura déjà lieu au même endroit, à guichets fermés. Tous les tickets pour ce premier événement du week-end ayant déjà été écoulés.

Belga