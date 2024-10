L’Ordre des médecins se dit “indigné” par les propos du pape sur l’avortement

L’Ordre des médecins a réagi lundi aux propos tenus par le pape au sujet de l’avortement à l’issue de sa visite d’État en Belgique fin septembre. Le souverain pontife avait qualifié les médecins pratiquant l’avortement de “tueurs à gages”, ce qui suscite “l’indignation” de l’Ordre des médecins.

“Ces déclarations offensantes sont inacceptables et ne respectent ni la dignité des professionnels de santé ni la complexité éthique des situations auxquelles ils sont confrontés”, souligne l’organisation dans un communiqué. “En Belgique, les médecins agissent dans le respect des lois en vigueur et dans une démarche éthique, centrée sur la santé et le bien-être des patients.” L’Ordre rappelle que l’interruption volontaire de grossesse est un acte médical effectué dans un cadre législatif strict, avec une attention particulière portée à l’écoute et au respect des patientes et de leur entourage. Il appelle à “soutenir l’engagement” des professionnels de la santé plutôt qu’à les “stigmatiser”.

Les propos du pape tenus lors de sa visite d’État en Belgique et dans l’avion qui le ramenait à Rome, avaient suscité l’indignation d’une large part de la société civile et du monde politique belge. En plus de qualifier les médecins de “tueurs à gages”, il avait également salué le “courage” du roi Baudouin pour son refus de signer la loi dépénalisant partiellement l’avortement en Belgique. Une loi que le pape François a décrite comme “meurtrière”. Il souhaite d’ailleurs entamer le processus en béatification du souverain décédé en 1993.

En outre, plus de 520 personnes ont adressé une lettre ouverte mercredi au nonce apostolique, à l’archevêque de Malines-Bruxelles et aux sept diocèses de l’Église catholique en Belgique, dénonçant les propos du souverain pontife et demandant à être débaptisées.

Belga – Photo Belga