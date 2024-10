Plus de 500 personnes demandent à être débaptisées à la suite des propos du pape François sur l’avortement

La visite du pape François en Belgique du 26 au 29 septembre dernier a laissé des traces.

Plus de 520 personnes adressent une lettre ouverte mercredi au nonce apostolique, à l’archevêque de Malines-Bruxelles et aux sept diocèses de l’Eglise catholique en Belgique, dénonçant les propos tenus par le souverain pontife lors de son passage en contrées belges et demandant à être débaptisées.

Lors de sa visite officielle en Belgique, le pape a tenu des propos décriés par les 524 signataires de la lettre sur les femmes et l’avortement. Le pape François a ainsi qualifié la dépénalisation partielle de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) en Belgique de “loi meurtrière”, qualifiant ensuite, dans l’avion le ramenant au Vatican, les médecins pratiquant l’avortement de “tueurs à gages”.

► Relire | “Une loi meurtrière”: le pape François s’exprime sur l’avortement et suscite la polémique

Lors de sa visite à l’UCLouvain, le souverain pontife avait également considéré dans son discours la femme comme “accueil fécond, soin, dévouement vital”, des propos dénoncés immédiatement par l’université louvaniste, qui regrettait une position “déterministe et réductrice”. A la suite de ces propos, l’ancien délégué général aux droits de l’enfant, Bernard De Vos, avait appelé début octobre à un mouvement massif de débaptisation, afin de marquer son désaccord avec la position affichée par le pape François.

► Relire | Les obédiences maçonniques condamnent ensemble les propos du Pape en Belgique

Trois semaines plus tard, 524 personnes se sont jointes à son action, indique mercredi Stéphane Vanden Eede, qui a orchestré l’opération. Outre la demande de débaptisation, les 524 individus adressent une lettre ouverte – postée ce mercredi – aux autorités catholiques dénonçant non seulement les propos du pape tenus en Belgique mais aussi “la réponse tiède face aux (violences) commises par certains membres du clergé à l’encontre des enfants et des femmes, et l’absence de mesures concrètes pour accompagner et dédommager les victimes”.

Pour M. Vanden Eede, “il est temps qu’une large réflexion s’organise dans la classe politique et la société civile pour que la séparation entre l’Église et l’État soit à tout point effective”. Il souligne auprès de Belga que “dans la vie symbolique belge”, l’on constate que cette “coupure” n’est “pas tout à fait nette”, pointant notamment les Te Deum, traditionnellement célébrés lors de la fête nationale et de la fête du Roi, ou encore “la visite du pape au palais royal et son adresse à la nation”.

Il plaide également pour que soit remis à jour le mode de financement du culte catholique alors que “le dernier cadastre remonte à 1846″. Il n’y a “plus aucune objectivation pour le financement de l’Église”, dénonce-t-il.

Belga