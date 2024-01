L’oeil du cyclone Belal est arrivé sur La Réunion: une Bruxelloise témoigne

La Réunion est en alerte maximale depuis ce lundi matin. La population est confinée jusqu’à mardi en attendant la fin du passage du cyclone tropical Belal.

La nuit a été très agitée pour les habitants de cette île française au cœur de l’océan Indien. Le préfet de ce département-région ultra-marin de 870.000 habitants a déclenché depuis 06H00 locales (03H00 heure belge) l’alerte violette cyclonique, le plus haut niveau, synonyme de “danger imminent”. Il était attendu des vents pouvant dépasser les 200km/h sur le littoral et plus de 250 km/h sur les hauteurs de l’île. À cause de cette tempête, des vagues de 12 à 15 mètres sont possibles. Les habitants ont été confinés, y compris les services de secours et de sécurité, qui ne peuvent plus circuler. Depuis une heure, la situation semble se calmer, et le niveau est passé du violet au rouge, ainsi les secours peuvent de nouveau se déplacer afin d’aider les locaux.

Malheureusement, alors que la tempête n’a pas encore quitté l’île, on dénombre déjà un décès. Une personne sans domicile a perdu la vie.

■ Une interview de Simona Soledad par Camille Paillaud avec Belga