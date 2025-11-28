Local Friday à Bruxelles : consommer local pour contrer le Black Friday
Ce vendredi, c’est le Black Friday. Les marques vendent toutes sortes de promotions. Certains déplorent la surconsommation qu’engendre l’événement. Pour contrer cela, la Ville de Bruxelles lance le Local Friday, une initiative destinée à mettre en avant les commerces de proximité.
Depuis quatre ans, l’initiative se veut une alternative responsable au Black Friday. Ce Local Friday est une semaine dédiée au shopping responsable. L’objectif est de soutenir des commerces indépendants, souvent fragilisés par cette période de rabais : « Il y a les grandes enseignes qui proposent énormément de choses à la clientèle, et nous, notre objectif est de montrer qu’il y a des alternatives et que les commerçants locaux offrent vraiment une expérience à part », explique Noémie Paris-Antelo, gestionnaire de projet pour Entreprendre Bruxelles.
Reportage de Jamila Saïdi M’Rabet et Néo Fasquel