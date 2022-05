L’Iris fêtée dans le Parc Royal

Une première depuis le début de la pandémie en 2020.

Pour l’occasion, plusieurs stands ont investi le Parc Royal et les Bruxellois se sont joints à la fête. Quatre villages thématiques étaient installés et supervisés par les institutions régionales. Les activités étaient ludiques, origines et instructives. Des artistes de rue faisaient également acte de présence. Petits et grands étaient au rendez-vous, d’autant plus qu’il s’agit d’un jour spécial puisque c’est la fête des mères.

En cette année 2022, les Bruxellois ont fêté ce week-end le 33e anniversaire de leur région. Ce week-end, près de 100.000 personnes ont pris part aux différentes festivités.

■ Reportage de Meryem Laadissi, Charles Carpreau et Timothée Sempels