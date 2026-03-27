 Aller au contenu principal
BX1

L’Institut Saint-André à Ixelles évacué après un appel menaçant : l’école est fermée ce vendredi

Un appel menaçant et inquiétant a entraîné jeudi après-midi l’évacuation de l’Institut Saint-André, à Ixelles, a indiqué vendredi le parquet de Bruxelles.

L’école est fermée ce vendredi. La police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles a indiqué que ses services sont intervenus hier après-midi dans le cadre d’une affaire de harcèlement téléphonique dans une école de la commune. L’établissement a été évacué.

L’école a reçu un appel menaçant et inquiétant et a dès lors contacté la police, a précisé le parquet. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances des faits et d’identifier le ou les auteurs. “Dans l’intérêt de l’enquête, aucune information complémentaire ne sera communiquée à ce stade“, a ajouté la police.

Belga

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales