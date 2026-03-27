L’Institut Saint-André à Ixelles évacué après un appel menaçant : l’école est fermée ce vendredi

Un appel menaçant et inquiétant a entraîné jeudi après-midi l’évacuation de l’Institut Saint-André, à Ixelles, a indiqué vendredi le parquet de Bruxelles.

L’école est fermée ce vendredi. La police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles a indiqué que ses services sont intervenus hier après-midi dans le cadre d’une affaire de harcèlement téléphonique dans une école de la commune. L’établissement a été évacué.

L’école a reçu un appel menaçant et inquiétant et a dès lors contacté la police, a précisé le parquet. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances des faits et d’identifier le ou les auteurs. “Dans l’intérêt de l’enquête, aucune information complémentaire ne sera communiquée à ce stade“, a ajouté la police.

Belga