L’installation Prodigy12 inaugurée dans le cadre des Plaisirs d’été sur la place De Brouckère

Prodigy12, une installation immersive mêlant spectacle vivant et technologies numériques, a été inaugurée jeudi soir sur la place De Brouckère, à Bruxelles. Cette création, qui lance la programmation des Plaisirs d’été de la Ville de Bruxelles, est présentée jusqu’au 23 août.

Le spectacle d’environ une heure réunit sur scène un pianiste, une chanteuse, deux violonistes et une danseuse-acrobate, qui évoluent dans des décors numériques en perpétuelle transformation. Les spectateurs sont entraînés dans une relecture de Bruxelles, entre plongée dans les profondeurs de la ville, rouages mécaniques, fragments d’architecture bruxelloise, séquences en noir et blanc et tableaux aux couleurs éclatantes. Les prestations de musique, de danse et d’acrobatie ont été saluées par de longs applaudissements du public.

Conçue autour d’une structure extérieure en forme de miroir monumental, l’installation accueille à l’intérieur un vaste volume LED permettant de fusionner les artistes avec les décors virtuels. Le projet a été développé par une équipe de sept créateurs belges et parisiens et recrée une partie de Bruxelles en trois dimensions.

Prodigy12 constitue l’un des premiers rendez-vous des Plaisirs d’été, dont la programmation comprend également Quai d’Été, le Vaux Hall Summer, Classissimo et le Brussels Dance Festival, organisés par la Ville de Bruxelles et Brussels Major Events au cours des prochains mois.

En marge de l’inauguration, l’échevine bruxelloise des Grands Événements et du Tourisme, Nawal Ben Hamou (PS), s’est dite “fière d’accueillir Prodigy12, un projet de deux Bruxellois“.

Interrogée sur les critiques suscitées par l’installation sur la place De Brouckère, l’échevine a également relativisé la polémique. “J’avoue que je ne comprends pas les plaintes. À la mi-août, l’installation sera partie“, a-t-elle déclaré.

Belga