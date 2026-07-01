Nawal Ben Hamou revient sur la polémique du cube bleu à De Brouckère: “Je ne comprends pas les critiques”

Nawal Ben Hamou était l’invitée de Bonjour Bruxelles ce mecredi matin.

L’été s’annonce animé à la Ville de Bruxelles. Dès ce jeudi et jusqu’au 19 juillet, Quai d’Été investira le quai des Péniches pour une édition qui se veut plus ambitieuse que jamais.

Pendant deux semaines et trois week-ends, le cœur du quartier du Kanal se transformera en un véritable lieu de vie estival, mêlant culture, musique, sport et convivialité au bord de l’eau. “Il est très important pour nous que les familles puissent profiter de leur quartier pendant l’été”, explique l’échevine de la Culture. “Tout le monde ne peut pas partir en vacances. Proposer des événements gratuits permet de passer un bon moment avec ses proches dans un cadre agréable, comme si l’on était ailleurs… tout en restant à Bruxelles.”

Après la canicule de la semaine dernière, une nouvelle vague de chaleur est annoncée dans les prochains jours. L’organisation s’y prépare. “Tout sera mis en place pour que les visiteurs profitent de l’événement dans les meilleures conditions. Des brumisateurs, des zones d’ombre et des bouteilles d’eau gratuites seront prévus. Nous suivons évidemment la situation météorologique de très près.”

Le cube bleu de De Brouckère ne fait pas l’unanimité

Si Quai d’Été fait consensus, une autre installation suscite davantage de critiques. Depuis plusieurs semaines, un gigantesque cube bleu trône sur la place De Brouckère.

Baptisée Prodigy12, cette structure accueille un spectacle immersif jusqu’au 23 août. Plusieurs associations citoyennes dénoncent toutefois une privatisation de l’espace public. “Je ne comprends pas ces critiques”, réagit Nawal Ben Hamou. “Les deux frères sont venus nous présenter leur projet et nous avons trouvé intéressant de soutenir des artistes bruxellois. J’en suis au contraire très fière. L’espace public appartient à tout le monde, mais c’était une belle occasion d’offrir une vitrine à nos artistes. Ils vont ensuite présenter leur spectacle à Milan et, si j’ai bien compris, Las Vegas s’y intéresse également. J’ai plutôt envie de les soutenir.”

Foyer anderlechtois : “Je suis très sereine”

Autre sujet abordé : la commission d’enquête sur le Foyer anderlechtois. Ce samedi, l’ancienne secrétaire d’État bruxelloise au Logement sera entendue en tant qu’ancienne ministre de tutelle. “Je n’ai pas été coachée”, répond-elle en souriant. “Je suis très sereine et je répondrai à toutes les questions. J’ai déjà participé à de nombreux débats, cela ne me stresse pas.”

Nawal Ben Hamou affirme ne rien craindre de cette audition. “Fin janvier, plusieurs députés avaient reçu des courriels anonymes. À l’époque, j’avais demandé des vérifications et des contrôles avaient été réalisés. Nous n’avions constaté aucune irrégularité.”

Avant de conclure, elle rappelle le rôle de la justice dans ce dossier. “J’ai accepté cette invitation, même si je suis aujourd’hui un peu éloignée de cette affaire. En revanche, cette commission ne doit pas se substituer au parquet. Il faut laisser la justice faire son travail. Je ne pense d’ailleurs pas que cette commission d’enquête était réellement nécessaire.”