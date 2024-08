L’industrie bruxelloise réclame des “moyens adéquats” pour l’exportation après l’épuisement des primes

Le secteur industriel bruxellois a réclamé mardi “des moyens adéquats” pour soutenir les exportations de ses entreprises, au lendemain de l’annonce de l’épuisement du budget réservé aux primes à l’exportation pour cette année 2024.

Brussels Industries Synergy – une initiative conjointe des fédérations Agoria (technologie), Embuild (construction), essenscia (chimie et sciences de la vie), Federgon (ressources humaines) et Fevia (alimentation) – appelle les négociateurs et les dirigeants politiques bruxellois à intégrer une stratégie pour le développement des activités industrielles dans le prochain accord de gouvernement régional.

“Cette stratégie devrait prendre en compte l’orientation des exportations et l’attraction des investisseurs étrangers. Cela implique, entre autres, de prévoir les moyens humains et financiers nécessaires pour soutenir et accompagner les entreprises, en ce compris un budget pour les subventions à l’exportation“, plaide-t-elle dans un communiqué.

Les primes ne sont pas tout. Le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale aux exportations et à la promotion auprès des investisseurs étrangers se traduit également par la participation active des acteurs industriels bruxellois à des salons internationaux, aux missions commerciales régionales et princières, ainsi qu’aux visites d’État, souligne Brussels Industries Synergy.

Le gouvernement bruxellois avait dégagé en début d’année trois millions d’euros pour ces aides aux entreprises qui cherchent à vendre leurs services ou produits à l’étranger, un montant équivalent au budget moyen utilisé ces dernières années. Mais la demande a été plus forte qu’attendu, notamment parce que de nombreux dossiers ont été introduits pour des événements qui n’auront lieu que bien plus tard. Si bien que l’enveloppe pour cette année est déjà épuisée, avait expliqué lundi la secrétaire d’État au Commerce extérieur, Ans Persoons.

Belga – Photo : BX1