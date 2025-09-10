Passer la navigation
Limitation des allocations de chômage: la CGSLB saisit aussi la Cour constitutionnelle

Comme les autres syndicats, la CGSLB a décidé de contester la limitation dans le temps des allocations de chômage devant la Cour constitutionnelle, a annoncé le syndicat libéral mercredi.

La CSC et la FGTB avaient déjà annoncé leur intention d’introduire un recours devant la Cour constitutionnelle au sujet de la réforme du chômage. La CGSLB s’y joint donc. Selon le syndicat, la mesure a des conséquences injustes pour les personnes en situation précaire ou de transition. “Nous pensons aux personnes qui, juste avant leur pension, risquent de se retrouver sans revenus à cause de cette limitation, aux femmes qui n’ont pas pu constituer suffisamment de droits en raison de périodes où elles se sont consacrées à leur famille, ou encore aux travailleurs à temps partiel qui se retrouvent exclus du système contre leur gré”, égrène la secrétaire nationale Katrien Allaert. “Cela, nous ne l’accepterons pas!

La CGSLB dit agir sur la base du principe qu’aucune réforme ne peut engendrer de nouvelles inégalités. Le syndicat examine également chaque dossier individuellement pour déterminer s’il existe suffisamment de fondements afin de saisir le tribunal du travail. “Nous voulons éviter que les groupes les plus fragiles de notre société se retrouvent sans revenus, tout en veillant à un équilibre qui respecte également les travailleurs et travailleuses“, souligne Katrien Allaert.

L’organisation syndicale appelle à une nouvelle concertation sociale concernant cette réforme du chômage.

Belga

10 septembre 2025 - 16h37
Modifié le 10 septembre 2025 - 16h37
 

