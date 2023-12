Ligue des Nations : les Red Flames font la mauvaise opération en calant face à l’Ecosse

La Belgique a été tenue en échec 1-1 par l’Ecosse dans son cinquième match de la Ligue des Nations féminine de football, vendredi, à Louvain, dans le groupe A1. En parallèle, l’Angleterre a arraché une victoire face aux Pays-Bas dans le temps additionnel (3-2) qui relance le suspense avant la dernière journée.

Les Red Flames comptent 8 points et occupent la troisième place du groupe à une longueur des Pays-Bas et de l’Angleterre. La première place du groupe, synonyme de qualification pour le Final Four, se jouera donc mardi prochain lors du derby des plats pays à Tilburg. Pour se qualifier, la Belgique devra gagner et espérer que l’Angleterre ne batte pas l’Ecosse, dernière avec 2 unités. Parfaitement servie depuis l’aile sur une passe tendue de Tessa Wullaert, Marie Detruyer envoyait une frappe imparable pour la gardienne écossaise et permettait aux Flames d’ouvrir le score à la demi-heure de jeu (31e, 1-0). Il ne fallait que trois minutes aux joueuses écossaises pour remettre l’égalité au marquoir avec une frappe en lucarne d’Erin Cuthbert (34e, 1-1). Le vainqueur de chacun des quatre groupes accède au Final Four, où deux tickets pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 seront attribués. Cette première édition de la Ligue des Nations féminine a également une incidence sur les qualifications à l’Euro 2025, qui suivront le même système, avec un découpage en trois divisions. Les deux premiers de chaque groupe de la Ligue A disputeront les qualifications à l’Euro. Le troisième jouera un barrage contre un deuxième de la Ligue B afin de rester en Ligue A et participer aux éliminatoires de l’Euro. Le quatrième est relégué en Ligue B.

Belga