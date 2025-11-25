Ligue des Champions: l’Union Saint-Gilloise revient dans le top 24 en s’imposant face à Galatasaray (0-1)

L’Union Saint-Gilloise s’est imposé 0-1 à Galatasaray, mardi à Istanbul, dans un match comptant pour la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions de football. Promise David a été l’unique buteur de la rencontre (57e). Les Saint-Gillois reviennent provisoirement dans le top 24.

Après ses trois défaites consécutives contre Newcastle (0-4), l’Inter Milan (0-4) et l’Atlético Madrid (3-1), l’Union Saint-Gilloise a cherché à se relancer à Galatasaray. Ce sont les Stambouliotes qui ont pris la rencontre en main en début de partie, mais ce sont bien les Saint-Gillois qui ont frappé les premiers au but. Ousseynou Niang (4e), mais surtout Adem Zorgane (7e) ont alerté Ugurcan Çakir.

La première période n’a, globalement, pas été riche en occasions, Galatasaray et l’Union Saint-Gilloise disputant une rencontre assez équilibrée et plutôt fermée. A la 40e, Ross Sykes a donné des sueurs froides aux Turcs en trouvant le cadre sur un corner. Mais, à la pause, le score était encore vierge.

C’est en seconde période que le marquoir s’est débloqué. Peu avant l’heure de jeu, Adem Zorgane, décalé sur le côté du petit rectangle et proche de la ligne de but, a servi en retrait vers Promise David. Le Canadien a frappé directement et trompé Çakir, mettant l’Union aux commandes (57e, 0-1). Kevin Rodriguez a frappé sur le portier turc à l’approche du dernier quart d’heure (74e), puis Arda Ünyay a manqué le cadre depuis le petit rectangle (76e). Ünyay a ensuite été exclu à la 89e pour une deuxième jaune.

L’Union remonte à la 18e place du classement avec 6 points, après cinq journées. Les champions de Belgique affronteront encore l’Olympique de Marseille le mardi 9 décembre, se déplaceront au Bayern Munich le 21 janvier et termineront par la réception de l’Atalanta Bergame le 28 janvier.

Belga – Photo : Belga Image