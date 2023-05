Ligue des Champions de futsal : Anderlecht termine 4e du Final Four

Le RSCA Futsal d’Anderlecht s’est incliné 4 buts à 3 face à Benfica dans le match pour la 3e place du Final Four de la Ligue des Champions de futsal dimanche à Palma de Majorque.

Benfica avait ouvert la marque par Chishkala (6e) avant que Gréllo, remis de sa blessure en demi-finales, n’égalise à la 17e. Les Portugais ont pris le large avec. Diego Nunes (27e) et Arthur (29e) pour menet 3 buts à 1. Diego Roncaglio d’abord (33e) et Gréllo ensuite encore (39e) ont rapproché les Bruxellois à moins de deux minutes du terme. Les dernières tentatives n’auront pas permis au RSCA Futsal de revenir. Il s’agissait du premier Final Four pour le club bruxellois. Benfica décroche lui le bronze pour la deuxième fois de suite et se classe dans le top 3 pour la 5e fois de son histoire. Les Anderlechtois s’étaient inclinés 7 buts à 1 vendredi en demi-finales contre le Sporting CP qui jouera la finale contre Palma de Majorque à 20h00. Les Espagnols avaient écarté Benfica en demi-finale 4 buts à 3. S’il s’agit aussi du premier Final Four pour Palma de Majorque, le Sporting visera un 3e titre pour la 6e finale en sept éditions.

Belga