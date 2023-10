Ligue des Champions de futsal : Anderlecht se qualifie pour le tour élite

Anderlecht s’est qualifié pour le tour élite de la Ligue des Champions de futsal après sa victoire 5-1 face aux Maltais de Luxol St. Andrews samedi dans son 3e match du tour principal (groupe 2) qui se dispute à Loznica en Serbie.

Vilela a ouvert le score pour le RSCA Fustal (7e) avant que Dos Santos Barbosa n’égalise (10e). Le Sporting a ensuite déroulé, plantant quatre buts par Marcênio (11e), Edu (13e), Diego Roncaglio (34e) et Grelio (39e) pour fixer le score à 5-1. C’est la deuxième victoire du RSCA Futsal, qui a battu mercredi l’équipe locale de Loznica-Grad 2018, 2-1. Anderlecnt s’est ensuite incliné 2-1 jeudi face au FC Barceone, quadruple vainqueur (2012, 2014, 2020, 2022) et double finaliste (2015, 2021) de l’épreuve. Alors que Barcelone affrontera Loznica-Grad dans la soirée, Anderlecht est assuré de terminer à une des trois premières places du groupe, qualificatives pour le tour élite (seize équipes réparties dans quatre poules de 4) dont le tirage au sort sera effectué le 2 novembre à Nyon et les rencontres jouées du 28 novembre au 3 décembre sous forme de mini-tournois. Les quatre vainqueurs se qualifieront pour le Final Four qui se jouera début mai.