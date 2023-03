Licenciement collectif à l’ETA Manufast: Bruxelles prête à aider au reclassement

La Région bruxelloise se tient prête à aider au reclassement des travailleurs en situation de handicap qui seront touchés par le licenciement collectif annoncé chez Manufast, a indiqué mercredi le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS)

Il était interrogé par la députée MR Françoise Schepmans, lors de la séance plénière du parlement francophone bruxellois sur les initiatives prises ou à prendre pour le public qui sera touché par les pertes d’emploi. En effet l’entreprise de travail adapté (ETA), a annoncé, il y a deux semaines, vouloir licencier 100 travailleurs sur les 380 qu’elle compte.

Rudi Vervoort a indiqué que son administration et lui-même suivaient attentivement la situation. Une réunion a déjà eu lieu entre l’ETA et PHARE, le service d’aide aux personnes handicapées de la CoCoF. De leur côté, le cabinet du ministre bruxellois de l’Emploi Barnard Clerfayt (DéFI) et Actiris se tiennent prêt à aider au reclassement des travailleurs en situation de handicap. Plus largement, un groupe de travail dit ETA a été mis sur pied à l’initiative de Rudi Vervoort. Il est composé de représentants de la FEBRAP, des organisations représentatives des travailleurs, de l’administration de la CoCoF et d’un membre du cabinet Vervoort.

En 2022, un montant de 2 millions d’euros a été libéré pour aider les 12 ETA à faire face aux crises.

