Les travailleurs restent mieux payés à Bruxelles que dans les autres régions (infographie)

Les chiffres de 2021 publiés ce mercredi par Statbel confirment cette tendance.

Un travailleur occupé à temps plein a gagné 3.886 euros en moyenne en 2021 en Belgique, ressort-il de ces nouveaux résultats basés sur une enquête sur les salaires menée auprès de plus de 125.000 personnes. Avec un salaire brut mensuel moyen de 4.604 euros, Bruxelles-Capitale est la région où le salaire mensuel moyen est le plus élevé, dépassant de 18% la moyenne nationale.

Selon Barbara Verougstraete du secrétariat social Attentia, interrogée par nos confrères de la RTBF, “cela s’explique par le fait que la région de Bruxelles-Capitale abrite de grandes entreprises belges et des multinationales. Comme elles disposent de plus de ressources, le salaire de base est plus élevé et il y a plus d’avantages“. Des critères comme la logique de l’offre et de la demande sur le marché du travail et le niveau de vie – notamment le coût des loyers – poussent les entreprises à payer davantage leurs employés.

À l’échelle nationale, en termes de secteur d’activité, l’industrie pétrochimique est la branche la mieux rémunérée de l’économie, avec un salaire mensuel moyen de 6.036 euros. Les salaires les plus bas sont versés dans l’horeca, avec un montant moyen de 2.731 euros. L’hébergement et le commerce de détail comptent aussi parmi les secteurs les moins bien payés.

Les dix secteurs les mieux rémunérés à l’échelle nationale :

Industrie pétrochimique Activités des sièges sociaux; conseil de gestion Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite Programmation, conseil et autres activité informatiques Activités auxiliaires d’assurance et de caisses de retraite Industrie pharmaceutique Recherche et développement scientifique Programmation et diffusion de programmes de radio et de télévision Transports aériens Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné

Les dix secteurs les moins bien rémunérés à l’échelle nationale :

Restauration Hébergement Commerce de détail Services relatifs aux bâtiments; aménagement paysager Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération Fabrication de meubles Travail du bois Enquêtes et sécurité Travaux de construction spécialisés Activités liées à l’emploi

V.d.T. – Photo : BX1