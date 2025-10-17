“Les travailleurs ne sont pas des pions” : syndicats et aides ménagères manifestent devant le Parlement bruxellois

Les syndicats du secteur des titres-services ont à nouveau mené une action, vendredi matin, devant le Parlement bruxellois, rue du Lombard. Le front commun syndical réclame une augmentation salariale équivalente à celle entérinée en Wallonie et en Flandre pour les aides ménagères.

Les organisations syndicales, accompagnées d’aides ménagères, se sont rassemblées vers 08h30. Le choix de vendredi n’est pas un hasard puisque les parlementaires bruxellois doivent se réunir dans l’hémicycle pour débattre sur la situation salariale des aides ménagères dans la capitale.

En juillet, syndicats et employeurs du secteur des titres-services de Flandre et de Wallonie ont signé une convention collective de travail (CCT) qui prévoyait une augmentation salariale de 0,77 euro par heure pour les aides ménagères. Les travailleurs et travailleuses bruxellois sont en revanche restés sur le carreau en l’absence de gouvernement de plein exercice, mais aussi d’association du gouvernement bruxellois en affaires courantes aux négociations préalables à l’accord conclu par la Flandre et la Wallonie.

Afin de corriger cette inégalité de traitement, qualifiée de “discrimination régionale” par les syndicats, le ministre bruxellois de l’Emploi, Bernard Clerfayt (Défi), a présenté en septembre un plan visant à accorder un financement supplémentaire aux entreprises du secteur des titres-services. Selon le front syndical, les propositions du ministre sont “largement suffisantes pour financer l’augmentation salariale demandée“.

En revanche, Federgon, l’organisation patronale des travailleurs des titres-services, estime que le financement bruxellois prévu en faveur des entreprises est insuffisant pour permettre une revalorisation des salaires.

“Les travailleurs ne sont pas des pions dans le jeu des négociations“, souligne le front commun syndical. “Il est grand temps qu’un budget nécessaire soit voté, avec une condition claire: chaque euro de financement public doit revenir aux aides ménagères, pas aux actionnaires.“

Belga