Les trafics portuaires en hausse à Bruxelles

L’activité économique du port de Bruxelles n’a jamais été aussi haut depuis la crise financière de 2008. Cela s’explique par l’assouplissement des mesures sanitaires, la campagne de vaccination et le recul des contaminations liées au Covid.

Les chiffres liés au trafic des marchandises du premier semestre reflète ce dynamisme économique. Le trafic global réalisé en 2021 affiche effectivement une bonne santé avec une belle augmentation de 11% par rapport aux six premiers mois de l’année 2020 (3.279.617 tonnes en 2020 à 3.647.140 tonnes en 2021).

Des hausses considérables

En matière de trafic propre, les résultats des six premiers mois, +13% par rapport à 2020, abondent dans ce sens et laissent présager une année des plus performantes (2.400.811 tonnes en 2020 à 2.720.189 tonnes en 2021). La plus forte hausse est à mettre à l’actif des produits métallurgiques qui ont connu une hausse de 256 % (1.518 tonnes en 2020 à 5.397 tonnes en 2021). Les minerais et ferrailles (+91 %, 34.491 tonnes en 2020 à 65.794 tonnes en 2021) ont également connu une belle hausse. Dans le même temps, le trafic lié aux denrées alimentaires a baissé de 40 % (44.132 tonnes en 2020 à 26.490 tonnes en 2021).

En tonnes brutes, c’est-à-dire, le poids des marchandises et des conteneurs, la hausse est de 34%, passant de 194.749 tonnes à 261.056 tonnes.

Pour Yassine Akki ; “Comme nous pouvons le constater, la reprise est bel et bien là avec des chiffres performants qui affichent la bonne santé de nos activités“.

“Le transport par voie d’eau est LE mode de transport le plus respectueux de l’environnement“

Selon Alain Maron, Ministre bruxellois de la Transition climatique et de l’Environnement ; “nous restons plus que jamais déterminés à faire du transport fluvial à Bruxelles une alternative performante et efficace en matière de transport de marchandises, afin de rendre notre mobilité plus durable et ainsi d’améliorer la qualité de l’air que nous respirons. En effet, le transport par voie d’eau est LE mode de transport le plus respectueux de l’environnement avec l’équivalent ce premier semestre de 340 000 camions en moins sur les routes bruxelloises, soit l’équivalent de 53.000 tonnes de CO 2 en moins“.

