“Les Toiles” : un cinéma mobile et itinérant à la rencontre des publics isolés

Si vous n’allez pas au cinéma, le cinéma viendra à vous : telle est la philosophie du projet “Les Toiles”. Il s’agit d’un cinéma mobile et itinérant qui va au plus près des gens pour créer du lien et de l’échange. Sylvie Traisnel, de l’asbl Freyja/Empreintes à l’origine de ce projet, était l’invitée du 12h30 ce jeudi.

“L’objectif de ce projet est de toucher un public isolé, aussi bien pour des raisons sociales, carcérales, médicales que géographiques“, explique Sylvie Traisnel. “Il y a énormément de personnes qui n’ont pas accès au cinéma, dont on n’a pas forcément conscience. Nous leur proposons une programmation diverse et variée en adaptant la programmation en fonction de leurs envies.”

Comment cela fonctionne ? L’asbl travaille avec des associations, notamment DoucheFlux, qui leur permettent de rencontrer directement les publics ciblés. “Une fois que le contact est établi, et que l’intérêt est là, nous organisons un atelier de réflexion autour de la programmation pour faire émerger leurs envies et coller au mieux à une programmation sans l’imaginer pour eux“, détaille Sylvie Traisnel. “Au fil des échanges, nous arrivons sur des sujets plutôt sociaux, moins drôles que ce que l’on pourrait imaginer, parce que cela reste un public en marge de la société et qui souhaite être intégré. Le cinéma les aide à découvrir un peu plus ce qu’ils n’ont pas l’occasion de vivre parfois, à échanger et à prendre la parole.”

Une fois la programmation fixée, la toile est déployée, le projecteur installé et les pop corns préparés par l’équipe de bénévoles, avec l’aide des participants intéressés. Puis la séance peut commencer…

Ce projet participe actuellement au Mois du Doc, qui a débuté le 1er novembre.

■ Une interview de Sylvie Traisnel au micro de Murielle Berck et Jim Moskovics