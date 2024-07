Cinéma : “Maldoror” de Fabrice Du Welz sélectionné à la Mostra de Venise

Fabrice Du Welz présentera son nouveau long métrage “Maldoror” en Sélection officielle de la Mostra de Venise, dont la 81 édition se tiendra du 28 août au 7 septembre.

Le film, produit par Frakas Production et soutenu par le Centre du Cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelle, met en vedette Antony Bajon et Alba Gaia Bellugi, qui avait déjà collaboré avec le réalisateur dans “Inexorable” en 2022.

Il raconte l’histoire d’un gendarme, Paul Chartier, à la recherche de deux jeunes filles dont la disparition bouleverse la population et déclenche une frénésie médiatique sans précédent. Confronté aux dysfonctionnements du système policier, il se lance seul dans une chasse à l’homme qui le fera sombrer dans l’obsession.

Il s’agit du huitième long métrage de Fabrice Du Welz, qui revient à Venise 16 ans après y avoir présenté “Vinyan” avec Emmanuelle Béart et Rufus Sewell. “Cette édition du festival de Venise revêt une importance particulière pour les instances culturelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles“, souligne Wallonie Bruxelles Images. “L’industrie cinématographique belge francophone, conjointement avec le Luxembourg, sera mise à l’honneur lors du Venice Production Bridge, le volet professionnel du Festival“.

►Revoir||Fabrice Du Welz, invité de LCR (17/01/2020)

Sous la bannière ‘The Center of Attraction’, une délégation de producteurs wallons, bruxellois et luxembourgeois rencontrera notamment des coproducteurs, des fonds privés et publics, des distributeurs, ainsi que des plateformes de streaming et des sociétés d’effets spéciaux et de post-production.

À noter également la présence d’autres films coproduits par des sociétés de production de Wallonie-Bruxelles : “Vermiglio”, de Maura Delpero, coproduit par Versus Production, en compétition officielle ; “Planet B”, de Aude Léa Rapin, coproduit par Wrong Men, à la Settimana della Critica ; et “Peaches Goes Bananas”, de Marie Losier, coproduit par Michigan Films, à la Giornate degli Autori.

Belga – Photo : Arch. Belga/Paul-Henri Verlooy