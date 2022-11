Les syndicats se disent satisfaits de la grève nationale : “On se battra jusqu’à ce qu’on ait des résultats”

La FGTB et la CSC se félicitent d’une mobilisation “réussie” durant cette grève interprofessionnelle.

Transports en commun, entreprises, hôpitaux, prisons… Comme prévu, la Belgique a tourné au ralenti ce mercredi des suites d’une grève interprofessionnelle à l’appel de la CSC et de la FGTB. Les principaux syndicats du pays réclament des nouvelles mesures pour faire face à la hausse des prix de l’énergie, aider au pouvoir d’achat et permettre de nouvelles négociations de normes salariales.

Les actions syndicales ont également été bien suivies en Région bruxelloise avec des impacts plus prononcés sur les secteurs des transports en commun, de la grande distribution, des hôpitaux ou encore des services publics.

Felipe Van Keirsbilck, secrétaire général de la CNE, confirme une “très importante” mobilisation. Mais permet-elle d’avoir des perspectives pour les futures négociations avec les organisations patronales ? “On se battra jusqu’à ce qu’on ait des résultats importants”, dit-il.

Et si rien n’évolue, d’autres mobilisations sont-elles à prévoir ? “C’est inévitable. Les travailleurs sont dans une grande détresse. Les marges des entreprises n’ont jamais été aussi importantes. (…) Si on n’obtient pas des résultats, on doit continuer et on continuera”, explique le secrétaire général de la CNE.

