Les sans-papiers de l’ancien siège de la KBC manifestent pour une régularisation

La manifestation a démarré depuis l’ancien siège de la KBC, à Molenbeek, pour rejoindre le boulevard Pacheco.

Plusieurs dizaines de sans-papiers manifestent ce vendredi après-midi dans le centre de Bruxelles pour demander une régularisation. Ces sans-papiers sont des occupants de l’ancien siège de la KBC, à Molenbeek, accompagnés de soutiens, réunis sous le nom de collectif “Zone neutre”. Le nom du collectif fait référence à la zone neutre établie à proximité de l’église du Béguinage par Sammy Mahdi pour nouer un dialogue avec les quelque 430 personnes sans-papiers qui ont observé une grève de la faim du 23 mai au 21 juillet. Environ 250 personnes, dont des enfants, font partie du collectif.

► Notre reportage | Qui sont ces sans-papiers qui occupent l’ancien siège de la KBC à Molenbeek ? (vidéo)

Selon un premier décompte, plus de 150 personnes manifestent ce vendredi pour réclamer une régularisation auprès du cabinet du secrétaire d’État fédéral en charge de l’Asile et de la Migration Sammy Mahdi (CD&V). Ils souhaitent ensuite se rendre devant le siège du PS, boulevard de l’Empereur. “Il y a plus de 100 000 sans-papiers en Belgique et on ne veut pas les laisser tomber… Cette situation démontre que quelque chose cloche avec le fonctionnement de l’Office des Étrangers”, dénonce notamment Said Elouizi, porte-parole du collectif.

La manifestation a été autorisée par la police de Bruxelles Capitale-Ixelles, qui confirme sa présence autour des manifestants pour les encadrer jusqu’à leur point d’arrivée.

Gr.I. – Photo : Arnaud Bruckner/BX1