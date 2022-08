Les “radeaux végétalisés” du Canal dévoilent déjà des résultats positifs

Ces radeaux, destinés à favoriser la biodiversité du canal, ont été installés en avril dernier.

Sept radeaux végétalisés ont été mis à l’eau dans le Port de Bruxelles, en avril, afin de permettre à la faune aquatique et aux insectes de bénéficier de zones de refuges. Ces îles flottantes créées à base de fibres de coco sont recouverts de plantes idéales pour favoriser la biodiversité dans le Canal. Elles ont été fabriquées par une société écossaise, Biomatrix, et assemblées par les Français de Ecocean.

► Voir notre reportage du 28 avril | Les premiers “radeaux végétalisés” flottent dans le Port de Bruxelles (vidéo)

Quatre mois plus tard, de la menthe aquatique, des salicaires et une vingtaine d’espèces de plantes indigènes perdurent sur ces radeaux d’une surface totale de plus de 220 m², et ce malgré la sécheresse et les vagues de chaleur qui touchent Bruxelles. “L’objectif est déjà atteint, car la végétation a bien évolué”, confirme Karin Hermanus, biologiste chez Bruxelles Environnement. “Ces radeaux sont une source de nourriture pour les insectes, d’abri pour les oiseaux et cela facilite la ponte des poissons”.

Le projet-pilote, porté par le Port de Bruxelles, semble donc porter ses fruits. Si le test est concluant d’ici avril 2023, la surface pourrait être doublée et d’autres radeaux flottants pourraient être installés à d’autres endroits stratégiques du Canal.

■ Reportage d’Aymeric Debongnie, Marie-Noëlle Dinant, Yannick Vangansbeek et Hugo Moriamé.