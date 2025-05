Les quotas de médecins et de dentistes sont fixés

Le conseil des ministres a approuvé vendredi les quotas de médecins pour l’année 2031, a annoncé le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke. Les quotas de dentistes pour 2030 ont également été fixés.

Le ministre a légèrement relevé les deux quotas par rapport à l’année dernière et par rapport à l’avis rendu précédemment par la commission de planification. Les quotas pour le nombre de candidats-médecins pour 2031 sont de 950 pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, soit 21 de plus. Pour la Communauté flamande, ils s’élèvent à 1378, soit 30 de plus. Cette légère augmentation s’ajoute à la réduction accélérée du déficit en Flandre qui avait été décidée l’année dernière. Les quotas pour le nombre de candidats dentistes s’élèvent à 108 pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, soit 2 de plus, et à 199 pour la Communauté flamande, soit 4 de plus.

Les quotas fédéraux – qui fixent le nombre de médecins autorisés à suivre une formation de généraliste ou de spécialiste après leur formation de base de six ans – sont traduits par les entités fédérées en quotas de départ, qui déterminent le nombre d’étudiants qui sont autorisés à suivre la formation de base en médecine et en dentisterie.

“Nous voulons que nos soins de santé soient accessibles et que les citoyens puissent consulter un médecin à temps. En augmentant les quotas, nous faisons en sorte que davantage d’étudiants engagés puissent entamer la formation de médecin ou de dentiste”, a expliqué le ministre dans un communiqué. Un avis sera par ailleurs demandé à la commission de planification afin de mieux tenir compte de l’impact sur les quotas nationaux de l’afflux de prestataires de soins avec un diplôme étranger. Il en sera tenu compte pour définir les quotas à partir de l’année prochaine.

